Video Production

Привет, меня зовут Славич. Я профессионально занимаюсь монтажем видео с 2012 года. В основном выполнял заказы для таких платформ как: YouTube, TikTok, Instagram.

Работаю в следующих программах:

1. Adobe Premier Pro 2018CC + 2022

2. Adobe Photoshop 2022

3. Adobe After Effect 2022

Hi, my name is Slavich. I've been editing videos professionally since 2012. I've mostly done editing on such platforms as YouTube, TikTok, Instagram. Worked with various bloggers on YouTube

1. Adobe Premier Pro 2018CC + 2022

2. Adobe Photoshop 2022

3. Adobe After Effect 2022