vtlp

Виталий vtlp

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональный монтаж и post-production

Мало уметь работать в монтажной программе. Нужно чувствовать то, что ты делаешь. Настроение, ритм, атмосфера, чувство стиля. Все это сделает ваше видео уникальным.

Я предлагаю не только монтаж, цветокоррекцию и саунд-дизайн, но и создание вашего единого стиля, будь

то бренд или оформление ютуб канала. Забудьте про скучные видео 00-х.

Монтаж видео любого формата: начиная от видео для соц. сетей, заканчивая музыкальными клипами и короткими метрами.

Стоимость зависит от множиства факторов: качество и кол-во исходного

материала, сложность монтажа и т.д. Поэтому сперва все нужно обсудить с

вами.

Работаю в Premiere Pro, After Effects и Davinci Resolve.

Пишите, всегда на связи.

P.S. Открыт к сотрудничеству на постоянной основе.

Контакты:

telegram: @vtlp1

WhatsApp: +79922199941 (только сообщения)

Мой сайт: https://vtlp.ru

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Отзывы заказчиков

kinderson245
Игорь 
42 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Видеомонтаж детских роликов
Виталий сделал отличный ролик. Очень эффективное общение. В процессе было приятно работать: учитывал корректировки, быстро возвращался с черновиками и уточнениями.
Приятно вместе работать. Грамотно расставляет задачи, что способствует быстрому ориентированию по исходному материалу. Своевременная оплата.
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