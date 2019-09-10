Профессиональный монтаж и post-production

Мало уметь работать в монтажной программе. Нужно чувствовать то, что ты делаешь. Настроение, ритм, атмосфера, чувство стиля. Все это сделает ваше видео уникальным.

Я предлагаю не только монтаж, цветокоррекцию и саунд-дизайн, но и создание вашего единого стиля, будь

то бренд или оформление ютуб канала. Забудьте про скучные видео 00-х.

Монтаж видео любого формата: начиная от видео для соц. сетей, заканчивая музыкальными клипами и короткими метрами.

Стоимость зависит от множиства факторов: качество и кол-во исходного

материала, сложность монтажа и т.д. Поэтому сперва все нужно обсудить с

вами.

Работаю в Premiere Pro, After Effects и Davinci Resolve.

Пишите, всегда на связи.

P.S. Открыт к сотрудничеству на постоянной основе.

Контакты:

telegram: @vtlp1

WhatsApp: +79922199941 (только сообщения)

Мой сайт: https://vtlp.ru