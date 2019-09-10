Мало уметь работать в монтажной программе. Нужно чувствовать то, что ты делаешь. Настроение, ритм, атмосфера, чувство стиля. Все это сделает ваше видео уникальным.
Я предлагаю не только монтаж, цветокоррекцию и саунд-дизайн, но и создание вашего единого стиля, будь
то бренд или оформление ютуб канала. Забудьте про скучные видео 00-х.
Монтаж видео любого формата: начиная от видео для соц. сетей, заканчивая музыкальными клипами и короткими метрами.
Стоимость зависит от множиства факторов: качество и кол-во исходного
материала, сложность монтажа и т.д. Поэтому сперва все нужно обсудить с
вами.
Работаю в Premiere Pro, After Effects и Davinci Resolve.
Пишите, всегда на связи.
P.S. Открыт к сотрудничеству на постоянной основе.
Контакты:
telegram: @vtlp1
WhatsApp: +79922199941 (только сообщения)
Мой сайт: https://vtlp.ru
Портфолио
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