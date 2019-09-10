kinderson245

Игорь kinderson245

 
42 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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$210
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  • Звуковая дорожка для детских роликов

    Необходимо музыкальное оформление детских роликов. Ролик смонтирован в Adobe Premiere (базовый монтаж) , необходимо добавить музыкальное оформление в рамках того же проекта.    Примеры готовых проектов. Монтаж + эффекты + звук ...

    Аудиомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Видеомонтаж детских роликов

    Требуется помощь по видеомонтажу и оформлению детских роликов для Youtube. В приоритете- максимально качественный результат и оперативность, цена - вторична. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество, в среднем один проект в неделю. Нужно насыщенное оформление: Зажигательная ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

TrafficHunter
Ярослав 
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$210
10 баллов
5 лет назад
Продвижение детского youtube канала
Благодарю за очень интересный проект!
Ярослав очень ответственно подходит к делу. Дал очень хороший старт продвижению: оптимизировал подачу контента и рекламную кампанию.
Ответный отзыв
zakharyewa
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Звуковая дорожка для детских роликов
Игорь точно объяснил, что нужно делать. После выполнения задания выплатил деньги за работу
Александра сделала отличный саундтрек для видеоролика: подходит по стилю, настроению - очень целостная работа.
Ответный отзыв
vtlp
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Видеомонтаж детских роликов
Приятно вместе работать. Грамотно расставляет задачи, что способствует быстрому ориентированию по исходному материалу. Своевременная оплата.
Виталий сделал отличный ролик. Очень эффективное общение. В процессе было приятно работать: учитывал корректировки, быстро возвращался с черновиками и уточнениями.
Ответный отзыв