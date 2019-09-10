kinderson245

Есть канал с роликами для детей. Нужна помощь художника для оформления обложек/значков роликов (1280x720). Исходный материал - видео в 4к. Нужны креативные , яркие идеи и реализация. Канал с ...
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$210
выплачено фрилансерам
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- Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача с открытой формулировкой (я не специалист по продвижению). Конечная цель - привлечение реальных просмотров. Методы - на Ваше усмотрение, открыт к предложениям.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо музыкальное оформление детских роликов. Ролик смонтирован в Adobe Premiere (базовый монтаж) , необходимо добавить музыкальное оформление в рамках того же проекта. Примеры готовых проектов. Монтаж + эффекты + звук ...Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется помощь по видеомонтажу и оформлению детских роликов для Youtube. В приоритете- максимально качественный результат и оперативность, цена - вторична. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество, в среднем один проект в неделю. Нужно насыщенное оформление: Зажигательная ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$210
10 баллов
5 лет назад
Благодарю за очень интересный проект!
Ответный отзыв
Ярослав очень ответственно подходит к делу. Дал очень хороший старт продвижению: оптимизировал подачу контента и рекламную кампанию.
$7
10 баллов
6 лет назад
Игорь точно объяснил, что нужно делать. После выполнения задания выплатил деньги за работу
Ответный отзыв
Александра сделала отличный саундтрек для видеоролика: подходит по стилю, настроению - очень целостная работа.
$40
10 баллов
6 лет назад
Приятно вместе работать. Грамотно расставляет задачи, что способствует быстрому ориентированию по исходному материалу. Своевременная оплата.
Ответный отзыв
Виталий сделал отличный ролик. Очень эффективное общение. В процессе было приятно работать: учитывал корректировки, быстро возвращался с черновиками и уточнениями.