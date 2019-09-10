kinderson245

Требуется помощь по видеомонтажу и оформлению детских роликов для Youtube. В приоритете- максимально качественный результат и оперативность, цена - вторична. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество, в среднем один проект в неделю. Нужно насыщенное оформление: Зажигательная ...