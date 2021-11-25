Эксперт по трафику: SEO, контекст, таргет [Продвижение И Консультации]

Приветствую! Меня зовут Ярослав, являюсь экспертом по трафику широкого профиля. За плечами 11 лет опыта работы с трафиком. Самый успешный проект с ROI 39900,00 % - знаете примеры лучше?)

На сегодняшний день со мной работали/работают: киностудии, крупные сети, популярные франшизы в Европе, правительственные организации.

Что вы получите у меня, и не получите у моих коллег:

- Профессиоанльного специалиста, а также готовую команду талантливых людей;

- Эксперта, который знает, как обращаться с такими важными штуками, как: CTR, CPC, ROI;

- Уникальные креативы и современные подходы в целом;

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Предоставляю услуги для тех, кто ценит свое время и деньги.

Остались вопросы? - Задайте их по контактам ниже.

Контакт со мной:

- Почта: [email protected]

- Telegram: traffic_hunter

- Телефон: +79808016363 (Мессенджеры: WhatsApp)

- Сайт: https://traffichunter.info/

- Отзывы на Weblancer'e: http://bit.ly/2OGDOer

- Отзывы на Freelance.ru: http://bit.ly/37g5ayl

Тематики с которыми я принципиально не работаю:

1.) Сексуального характера.

2.) Кредиты.

3.) Эзотерика, магия и т.п.

4.) Гэмблинг и прочие азартные игры.

5.) Мошеннические схемы или оферы, подразумевающие обман.

6.) Табак и алкогольная продукция.