TrafficHunter

Ярослав TrafficHunter

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Эксперт по трафику: SEO, контекст, таргет [Продвижение И Консультации]

Приветствую! Меня зовут Ярослав, являюсь экспертом по трафику широкого профиля. За плечами 11 лет опыта работы с трафиком. Самый успешный проект с ROI 39900,00 % - знаете примеры лучше?)

На сегодняшний день со мной работали/работают: киностудии, крупные сети, популярные франшизы в Европе, правительственные организации.

Что вы получите у меня, и не получите у моих коллег:

- Высокоэффективное продвижение по SEO или рекламным кампаниям;

- Профессиоанльного специалиста, а также готовую команду талантливых людей;

- Эксперта, который знает, как обращаться с такими важными штуками, как: CTR, CPC, ROI;

- Уникальные креативы и современные подходы в целом;

-

Мощную аналитику по конверсиям.

Предоставляю услуги для тех, кто ценит свое время и деньги.

Остались вопросы? - Задайте их по контактам ниже.

Контакт со мной:

- Почта: [email protected]

- Telegram: traffic_hunter

- Телефон: +79808016363 (Мессенджеры: WhatsApp)

- Сайт: https://traffichunter.info/

- Отзывы на Weblancer'e: http://bit.ly/2OGDOer

- Отзывы на Freelance.ru: http://bit.ly/37g5ayl

Тематики с которыми я принципиально не работаю:

1.) Сексуального характера.

2.) Кредиты.

3.) Эзотерика, магия и т.п.

4.) Гэмблинг и прочие азартные игры.

5.) Мошеннические схемы или оферы, подразумевающие обман.

6.) Табак и алкогольная продукция.

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Отзывы заказчиков

mark-klimov
Марк 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$500
10 баллов
3 года назад
Аудит и внутренняя оптимизация
Благодарю, как всегда на уровне! С Ярославом работаем не первый год, отличный спец!
Спасибо! Четкое ТЗ, оплата без проблем.
Ответный отзыв
igorbel
Игорь 
43 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$1000
10 баллов
3 года назад
Продвижение сайта.
Продвижение просто шик! Уже через месяц, Ярослав смог поднять в топ 3 23 средних запросов, в топ 10 вошло более 65! Определенно хочу заметить, что это лучшее продвижение, которое я видел за свою жизнь работая с другими специалистами. Продолжаем однозначно!!!
Спасибо Игорю за интересный проект!)
Ответный отзыв
guest_16389437991052
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$350
10 баллов
3 года назад
План по оптимизации сайта и продвижение
Был сделан аудит и внутренняя оптимизация сайта. Пока все четко, Ярослав приступил к дальнейшему продвижению.
Спасибо, работаем дальше!
Ответный отзыв
larisamari
Лариса 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$500
10 баллов
3 года назад
Специалист по продвижению
Продуктивно поработали с Ярославом в течении недели над нашим проектом. Получили исчерпывающий результат по всем фронтам! Ярослав показал себя на проекте настоящим профессионалом, дал полезные инструкции и рекомендации по множеству проблем. Обязательно продолжим сотрудничество.
Спасибо, рад был поработать с вашим проектом)
Ответный отзыв
igorbel
Игорь 
43 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
3 года назад
Семантику для проекта
Доволен сотрудничеством с Ярославом. Все мои пожелания учтены, будем работать дальше.
Игорь порядочный и тактичный заказчик! Рекомендую сотрудничество.
Ответный отзыв
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Поисковые системы (SEO)
21 отзыв
$15/час
от $230от 30 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
10 отзывов
$15/час
от $200от 7 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
5 отзывов
$15/час
от $150от 2 дней
нет рейтинга
Маркетинговый анализ
3 отзыва
$15/час
от $400от 7 дней
нет рейтинга