Приветствую! Меня зовут Ярослав, являюсь экспертом по трафику широкого профиля. За плечами 11 лет опыта работы с трафиком. Самый успешный проект с ROI 39900,00 % - знаете примеры лучше?)
На сегодняшний день со мной работали/работают: киностудии, крупные сети, популярные франшизы в Европе, правительственные организации.
Что вы получите у меня, и не получите у моих коллег:- Высокоэффективное продвижение по SEO или рекламным кампаниям;
- Профессиоанльного специалиста, а также готовую команду талантливых людей;
- Эксперта, который знает, как обращаться с такими важными штуками, как: CTR, CPC, ROI;
- Уникальные креативы и современные подходы в целом;
-Мощную аналитику по конверсиям.
Предоставляю услуги для тех, кто ценит свое время и деньги.
Остались вопросы? - Задайте их по контактам ниже.
Контакт со мной:
- Почта: [email protected]
- Telegram: traffic_hunter
- Телефон: +79808016363 (Мессенджеры: WhatsApp)
- Сайт: https://traffichunter.info/
- Отзывы на Weblancer'e: http://bit.ly/2OGDOer
- Отзывы на Freelance.ru: http://bit.ly/37g5ayl
Тематики с которыми я принципиально не работаю:
1.) Сексуального характера.
2.) Кредиты.
3.) Эзотерика, магия и т.п.
4.) Гэмблинг и прочие азартные игры.
5.) Мошеннические схемы или оферы, подразумевающие обман.
6.) Табак и алкогольная продукция.
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