Профессиональный звукорежиссер
Имею опыт работы в монтаже аудио и сведении. Обучалась на звукорежиссера.
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
6 лет назад
Александра сделала отличный саундтрек для видеоролика: подходит по стилю, настроению - очень целостная работа.
Ответный отзыв
Игорь точно объяснил, что нужно делать. После выполнения задания выплатил деньги за работу