zakharyewa

Александра Захарьева zakharyewa

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональный звукорежиссер

Имею опыт работы в монтаже аудио и сведении. Обучалась на звукорежиссера.

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Отзывы заказчиков

kinderson245
Игорь 
42 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Звуковая дорожка для детских роликов
Александра сделала отличный саундтрек для видеоролика: подходит по стилю, настроению - очень целостная работа.
Игорь точно объяснил, что нужно делать. После выполнения задания выплатил деньги за работу
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