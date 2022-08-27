Привет , тебе нужно записать видео отзыв , в кадре должно быть видно группу ВК Нейросеть Трейдинг - Сигналы от Нейросети (vk.com) ,и ваше лицо.

Продолжительность : около 30 секунд.

текст : (импровизация приветствуется) - Привет! Вступил в закрытую БЕСПЛАТНУЮ (на это акцент) группу по сигналам от НЕЙРОСЕТИ (на это акцент) , 90% сигналов заходят в плюс, рубим бабки , ВСЕМ советую!