Видео отзыв

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт12 заявок372 просмотра

Привет , тебе нужно записать видео отзыв , в кадре должно быть видно группу ВК Нейросеть Трейдинг - Сигналы от Нейросети (vk.com) ,и ваше лицо.

Продолжительность : около 30 секунд.

текст : (импровизация приветствуется) - Привет! Вступил в закрытую БЕСПЛАТНУЮ (на это акцент) группу по сигналам от НЕЙРОСЕТИ (на это акцент) , 90% сигналов заходят в плюс, рубим бабки , ВСЕМ советую!

3 года назад
guest_16616039090622
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