Професиональный монтаж который превратит ваше видео в шедевр искуства

Работаю в данной сфере более 4-х лет занимаюсь склейкой видео, анимацией и созданием различных видео и аудио эффектов. Мои роботы по данным ссылке в низу!

Пример робот: https://drive.google.com/drive/folders/10zyNA6jyaDK4NAIrMl0cELWoVIb5TsdZ?usp=sharing

Мои контакты: https://t.me/alexey_panamera

Почта: [email protected]