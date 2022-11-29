Професиональный монтаж который превратит ваше видео в шедевр искуства
Работаю в данной сфере более 4-х лет занимаюсь склейкой видео, анимацией и созданием различных видео и аудио эффектов. Мои роботы по данным ссылке в низу!
Пример робот: https://drive.google.com/drive/folders/10zyNA6jyaDK4NAIrMl0cELWoVIb5TsdZ?usp=sharing
Мои контакты: https://t.me/alexey_panamera
Почта: [email protected]
Портфолио
- Клонирование обьекта16 просмотров
- Заморозка кадров29 просмотров
- Хромакей25 просмотров
- Интро персонажа26 просмотров
- Смена цвета конкретного обьекта31 просмотр
- Эффект голограммы15 просмотров