Шортс-теннис

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен1 заявка81 просмотр

Сделать шортс на спортивную тему

3 года назад
Alexa25
34 года
9 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Выбранный исполнитель

nazarii_krasiuk
21 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$3
1 день
Escrow
Хорошая работа, видео сделано именно так, как я хотела) спасибо)
Все хорошо. Приятная заказчица)

Заявки фрилансеров

nazarii_krasiuk
21 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад

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