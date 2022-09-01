Сделать моушн ролик

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт18 заявок1854 просмотра

Добрый день! Ищу моушн видеомонтажера, который сможет повторить также ролик, как в примере

3 года назад
T1MuR
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