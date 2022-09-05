Смонтировать видео клип

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт61 заявка509 просмотров

Есть аудиофайл, есть отснятый материал, нужно совместить для песни

3 года назад
guest_16623199750009
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ксения
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сердюк
 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Эвелина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Роман
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Кирилл
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Илья
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даниил
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Аким
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Олександр
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Марія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Єгор
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Анастасия
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
54 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Дмитрий
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мерьям
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Даша
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Галина
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Володимир
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ангелина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Рудольф
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Микола
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Діана
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Едуард
 
22 года
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Семён
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Николай
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владимир
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юра
 
62 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
45 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Севилия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Влад
 
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Валерия
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анастасія
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олег
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Ярослав
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
Корал
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Наталия
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анатолий
 
53 года
5 лет в сервисе
Был
21 день назад
3 года назад
Олег
 
50 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Станіслав
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михайло
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
3 года назад
Александр
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Карина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ксения
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Назарий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Диана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ковалев
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 отзывов
3 года назад
Ильдар
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Егор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
7 дней назад
6 отзывов
3 года назад
Сергей
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Екатерина
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
25 дней назад
4 отзыва
3 года назад
Максим
 
21 год
4 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Богдан
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Валентина
 
40 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Артём
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужно создать анимацию для обс

    Требуется создать анимацию для OBS, в которой в начале композиции загорается пламя по рамке, затем пробегают буйволы, а после викинг. Пламя должно гореть ярче и сохраняться по таймингу. Используйте предоставленные видео и композицию для работы.

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать видео ролик

    Требуется видеоролик длительностью 1 минута для нового сайта. Рассматриваются кандидаты с опытом работы и наличием портфолио. Возможно добавление озвучки. Оплата от 40 у.е. в зависимости от опыта.

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание роликов на YouTube StickMan

    Ищется креатор для создания 3-минутных роликов на YouTube по игре StickMan. Требуется видеомонтаж в стиле канала-примера. Возможность долгосрочного сотрудничества.

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать нарезку интересных и смешных моментов из записи стрима.

    Требуется создать видеонарезку интересных и смешных моментов из записи стрима для YouTube. Ожидаем видео длиной 10-20 минут с заранее подготовленными таймингами, минимальными эффектами и приятными переходами. Записи стримов пересматривать не нужно.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Снимать ролик отзывы

    Ищется оператор для съемки и видеомонтажа роликов отзывов. Требования: молодая девушка или мужчина 23-30 лет, хорошая камера, опрятная внешность и четкая дикция. Работа на постоянной основе.

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Фото и видео для рилсов

    Требуется создание видео рилсов для аккаунта в Instagram на постоянной основе. Заказчик ищет специалиста по видеомонтажу, который сможет выполнять задачи регулярно. Необходимо указать цену за один рилс.

    Видеомонтаж41 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Записать видео отзыв

    Требуется записать видео отзыв о успешной работе по продвижению услуг в Telegram. Предпочтительная обстановка — офис. Видеомонтаж также необходим для создания качественного финального продукта.

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Найти название песни из видео

    $5

    Необходимо найти название песни, звучащей в видео на YouTube с таймкодом 3:54. Укажите детали и помогите идентифицировать трек. Идеально для любителей музыки и видеомонтажа.

    Видеомонтаж28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Найти песню

    Необходимо найти песню из указанного видео на YouTube, таймкод 3:54. Ищем фрагмент, чтобы определить название и исполнителя. Поделитесь информацией!

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    3 года назад