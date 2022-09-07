Создать нарезку интересных и смешных моментов из записи стрима.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен38 заявок644 просмотра

Необходимо по предварительно выбранным моментам создавать видеонарезку для youtube.

Записи стримов пересматривать не нужно. Мы будем стараться выделять интересные моменты и записывать тайминги.

Исходя из этого ожидаем видео на 10-20 минут с минимальными эффектами и приятными переходами.

3 года назад
Fainor
30 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

shelly_marclar
Маргарита 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$9
1 день
Escrow
Отлично справилась с работой. Договориться не составило труда. Рекомендую.
Отлично сработались, никаких претензий👌

Заявки фрилансеров

Владислав
 
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shelly_marclar
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