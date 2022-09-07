shelly_marclar

Маргарита shelly_marclar

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Видеомонтаж

Всем привет!

Меня зовут Маргарита, я занимаюсь монтажом видео уже 12 лет. Основная моя направленность - смешные (и серьезные) видео формата для соц.сетей и YouTube.

Создание видео - моё хобби, на котором я решила немного заработать, поэтому мой прайс очень условный - я просто люблю делать видео

Если вам нужна помощь в создании и монтаже роликов на YouTube, для инстаграма или тиктока - я к вашим услугам.

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Отзывы заказчиков

Fainor
30 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
$9
10 баллов
3 года назад
Создать нарезку интересных и смешных моментов из записи стрима.
Отлично справилась с работой. Договориться не составило труда. Рекомендую.
Отлично сработались, никаких претензий👌
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