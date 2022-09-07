Видеомонтаж

Всем привет!

Меня зовут Маргарита, я занимаюсь монтажом видео уже 12 лет. Основная моя направленность - смешные (и серьезные) видео формата для соц.сетей и YouTube.

Создание видео - моё хобби, на котором я решила немного заработать, поэтому мой прайс очень условный - я просто люблю делать видео

Если вам нужна помощь в создании и монтаже роликов на YouTube, для инстаграма или тиктока - я к вашим услугам.