Видеомонтаж
Всем привет!
Меня зовут Маргарита, я занимаюсь монтажом видео уже 12 лет. Основная моя направленность - смешные (и серьезные) видео формата для соц.сетей и YouTube.
Создание видео - моё хобби, на котором я решила немного заработать, поэтому мой прайс очень условный - я просто люблю делать видео
Если вам нужна помощь в создании и монтаже роликов на YouTube, для инстаграма или тиктока - я к вашим услугам.
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Формат для соц.сетей5 просмотров
- Формат видео для YouTube10 просмотров
Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
3 года назад
Отлично справилась с работой. Договориться не составило труда. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отлично сработались, никаких претензий👌