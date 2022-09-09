Монтаж видео

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Закрыт61 заявка959 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Необходимо смонтировать видео длительностью 1.20 секунд для YouTube.

Материалы предоставим в лс. , нужно сделать видео под озвучку. 

https://www.youtube.com/watch?v=DEZz0xsaCZk За основу нужно взять это видео и вставить туда слайды и наложить новую готовую озвучку. 

3 года назад
a-luxkz
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