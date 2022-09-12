Записать видео-отзыв (девушки)

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Закрыт15 заявок319 просмотров

Ищем девушек, от 20 до 50 лет, которые готовы записывать видео-отзывы. Оплата за один 1500 рублей. Нужно в районе 5.

3 года назад
Lar_ars
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислава
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Екатерина
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Єлизавета
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Мария
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Мая
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дарья
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Катерина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Эльшан
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
42 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марина
 
48 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Валерия
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Оля
 
41 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елена
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
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