Снять 10 коротких видео (по 15-20 сек) на телефон

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт11 заявок334 просмотра

Видео в формате истории для инстаграма. Себя снимать не нужно.

1. Показываете вид того что происходит рядом

2. Переводите камеру на экран ноутбука или компьютера. Показываете на экране открытый сайт, его страницу и строку адреса

3. Переключаете вкладку, также показываете адресную строку и страницу второго сайта.

Нужно снять 10 таких видео с разным началом

В отклике укажите свой телеграм для связи

3 года назад
guest_16628060339774
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Станіслав
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
24 года
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Віталіна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олег
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Єгор
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
21 год
4 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Мария
 
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
15 минут назад
29 отзывов
3 года назад
#1
Видеомонтаж
Анна
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нарезать несколько видео с ютуба

    Необходимо нарезать несколько видео с YouTube на фрагменты длительностью 5-7 секунд. Видео должно быть снято с высоты для 7 городов и использоваться в качестве фона на сайте. Ожидается качественная работа с видео и соблюдение временных рамок.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Монтаж короткого видеоролика

    Требуется монтаж 25-секундного видео в стиле примера. Заказ будет выполнен на договорной основе. Материалы (png и тайминги) будут предоставлены позже. Процесс создания не будет жестко контролироваться, ожидается творческий подход к работе.

    Видеомонтаж32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтаж видео

    $30

    Необходим видеомонтаж длительностью 1.20 секунд для YouTube. Задача включает вставку слайдов и наложение новой озвучки. Исходные материалы будут предоставлены. За основу возьмите указанное видео.

    Видеомонтаж61 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтаж відео із категорії "найсмішніше за 20 років"

    Необхідно змонтувати відео з найсмішнішими моментами компанії за 20 років. Потрібно креативно поєднати фото та відео, використовуючи музику, ефекти та переходи. Загальна тривалість відео має становити 7-10 хвилин. Для оцінки співпраці потрібно надіслати зразки робіт з креативним монтажем.

    Видеомонтаж20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заблюрить надпись на видео

    $7

    Необходимо заблюрить названия компаний на видео продолжительностью до 30 минут. Важно сохранить общую видимость данных, чтобы не было понятно, что это за названия. Оплата по факту или безналичный расчет.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Монтаж видео

    Необходимо преобразовать видео в красивую заставку из мультсериала Люди-Икс (1992 года) продолжительностью 1 минута. Срок выполнения - 1-2 дня до понедельника (12.09). Видео будет загружено завтра.

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Девушка для портретной селфи-съемки

    $25

    Ищем девушку 22-30 лет для создания 35 коротких роликов по 4-5 секунд с разными эмоциями. Съемка должна проходить вертикально на телефон или видеокамеру с качественным освещением и фиксированной камерой. Средний макияж и привлекательная прическа обязательны. Предоставить один образец для согласования перед съемкой всей серии.

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтаж видео

    Необходимо выполнить монтаж видео из 18 отснятых урывков продолжительностью около 40 минут. Ожидается оформление с добавлением перебивок по тематике, чтобы сделать видео более привлекательным и структурированным.

    Видеомонтаж22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Оверлей для вебкамеры

    Необходим проект оверлея для вебкамеры, который позволит изменять цвет, размеры и оформление. Оверлей должен включать статичный и анимированный логотип, статичную и анимированную рамку, а также нижнюю часть для отображения информации о подписке и донате. Пример видео будет предоставлен.

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Изменить цвет кожи быстро двигающихся ног

    $5

    Требуется видеомонтаж: изменить цвет кожи ног Уилла Смита в фильме 'Али' в моменте с 24.21 по 24.22. Необходимо аккуратно покрасить ноги в нужный оттенок, чтобы цвет заканчивался в нужном месте. Указана максимальная сумма за выполнение работы.

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    3 года назад