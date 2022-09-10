Видео в формате истории для инстаграма. Себя снимать не нужно.

1. Показываете вид того что происходит рядом

2. Переводите камеру на экран ноутбука или компьютера. Показываете на экране открытый сайт, его страницу и строку адреса

3. Переключаете вкладку, также показываете адресную строку и страницу второго сайта.

Нужно снять 10 таких видео с разным началом

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