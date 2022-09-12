Необходимо снять видео с 5 детскими поделками или экспериментами. Съемка должна быть в 4K, на экране видны только руки и фон. Работа включает подбор идей, съемку и обработку трех версий видео: квадратной, вертикальной и горизонтальной. Идеальный кандидат — креативный человек с опытом качественной съемки и наличием соответствующего оборудования.
Снять видео для тиктока
Снять видео в формате тиктока или истории для инстаграма. Себя снимать не нужно.
Съемка только на iPhone 10 или выше
1. Показываете любой вид того что происходит рядом,
2. Переводите камеру на экран ноутбука или компьютера. Показываете что на экране открыт сайт, показываете страницу и строку адреса
3. Переключаете вкладку, также показываете адресную строку и страницу второго сайта.
Нужно снять 10 таких видео с разным началом.
Посыл видео: я работаю где хочу, или "успешный успех"
В отклике укажите свой телеграм для связи
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