Снять видео для тиктока

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт16 заявок412 просмотров

Снять видео в формате тиктока или истории для инстаграма. Себя снимать не нужно.

Съемка только на iPhone 10 или выше

1. Показываете любой вид того что происходит рядом,

2. Переводите камеру на экран ноутбука или компьютера. Показываете что на экране открыт сайт, показываете страницу и строку адреса

3. Переключаете вкладку, также показываете адресную строку и страницу второго сайта.

Нужно снять 10 таких видео с разным началом.

Посыл видео: я работаю где хочу, или "успешный успех"

В отклике укажите свой телеграм для связи

3 года назад
guest_16628060339774
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