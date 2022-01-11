Enrai

Даниил Литвинов Enrai

 
20 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
13 часов назад
Монтаж видео любой сложности

Занимаюсь монтажем видео 2 года.

Для создания видео я пользуюсь такими приложениями:

- Premier Pro (сведение видеоматериала)

- After Effects (создание сложных видео-объектов)

- Adobe Audition (обработка звуковой дорожки)

- Photoshop (создание превью для ролика)

по всем вопросам можно писать в телеграм: @Enrai4k

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Отзывы заказчиков

guest_16303323900053
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Нужен молодой монтажер
Отличный исполнитель, высокое качество монтаже и желание выполнять правки, рекомендую!
отлично сработались, все четко и по регламенту!
Ответный отзыв
johny_catsvilll
29 лет
6 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$7
10 баллов
3 года назад
Нарисовать превью для ютуб видео
Сделал все быстро и четко, рекомендую!)
всё круто, четко поставленная задача, всё доходчиво и по делу
Ответный отзыв