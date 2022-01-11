Монтаж видео любой сложности
Занимаюсь монтажем видео 2 года.
Для создания видео я пользуюсь такими приложениями:
- Premier Pro (сведение видеоматериала)
- After Effects (создание сложных видео-объектов)
- Adobe Audition (обработка звуковой дорожки)
- Photoshop (создание превью для ролика)
по всем вопросам можно писать в телеграм: @Enrai4k
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- Рекламное видео для агентства "Prospega"24 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель, высокое качество монтаже и желание выполнять правки, рекомендую!
Ответный отзыв
отлично сработались, все четко и по регламенту!
$7
10 баллов
3 года назад
Сделал все быстро и четко, рекомендую!)
Ответный отзыв
всё круто, четко поставленная задача, всё доходчиво и по делу