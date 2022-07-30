Нужен молодой монтажер (до 25 лет, чтобы вы понимали молодежный сленг и интернет культуру), который готов начать работу сегодня. Монтируем ролик с хромокеем на английском языке, должно быть весело, современно и динамично. Вам дают исходный футаж с хромокеем, сценарий на 2 языках и иногда референсы для фона.

Укажите ценник за 10 минут и сроки исполнения, а так же прикрепите свои примеры.