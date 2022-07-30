Нужен молодой монтажер

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен18 заявок499 просмотров

Нужен молодой монтажер (до 25 лет, чтобы вы понимали молодежный сленг и интернет культуру), который готов начать работу сегодня. Монтируем ролик с хромокеем на английском языке, должно быть весело, современно и динамично. Вам дают исходный футаж с хромокеем, сценарий на 2 языках и иногда референсы для фона.

Укажите ценник за 10 минут и сроки исполнения, а так же прикрепите свои примеры.

3 года назад
guest_16303323900053
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Enrai
20 лет
3 года в сервисе
Был
22 дня назад
3 года назад
$40
7 дней
Отличный исполнитель, высокое качество монтаже и желание выполнять правки, рекомендую!
отлично сработались, все четко и по регламенту!

Заявки фрилансеров

Павло
 
22 года
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3 года назад
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Макар
 
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