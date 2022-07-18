Требуется создать скринсейвер в формате scr из предоставленного видео. Необходим видеомонтаж и подготовка файла для использования в системе. Видеоматериал доступен.
Видеоклип на годик ребенку
Нужно сделать клип из фото и видео в hd качестве минут 10 примерно
Заявки фрилансеров
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