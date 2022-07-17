Необходимо создать небольшое видео в формате лав стори, используя готовые фото и отрывки видео. Важно избежать эффекта слайдшоу и добиться профессионального видеомонтажа.
Создание видео с графикой (планета с картой и динамичными элементами )
Добрый день.
Перед нами стоит задача смонтировать видео. Навыки нарезки и склейки у нас есть, но заказчик попросил добавить графики, с этим проблемы.
Общая суть видео:
У организации заказчика будет наградной значок, который пройдет маршрут от Камчатки до Москвы и затем возможно отправится в ближний космос, после чего приземлится около Москвы.
Моменты, которые нужно будет программно создать с использованием 2-д или 3-д графики:
-общий вид вращающейся Земли с картой России, на которой поочередно точками загораются города, в которых есть филиалы компании. От каждой точки появляются прямоугольные местозаполнители для вставки в них видео видео.
https://youtu.be/dNs3OeZtrmM?t=46 - пример
Просто монтаж:
- Вставка видео в каждый из местозаполнителей, в каждом видео будет награждение значком на фоне городской достопримечательности.
-Переход и вступительный текст на фоне подготовки к запуску в космос
-Нарезка и склейка видеоматериалов из космоса
-В Завершении видео с награждения значком в Москве
______________
За часть с графикой, с общим видом планеты мы ориентируемся на 2000 руб.
За оставшийся монтаж 3000 руб.
Демоверсию первой части с графикой хочется получить как можно скорее, чтобы заказчик согласовал.
Видеоматериалы запуска и награждения появятся 30-31 июля, а 1 августа нужно будет уже сдать видео.
Сейчас находимся на стадии поиска исполнителя, сравниваем цены и реализованные проектов.
Поэтому если вам интересна задача, скиньте, пожалуйста, ваши работы
Также если есть соображения по поводу стоимости, готовы выслушать.
Можете обращаться в тг, контакты есть в профиле.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж51 заявкаЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется видеомонтаж 3 роликов общей длительностью 10-15 минут. Исходные видео по 10-15 секунд. Необходимо склеить, сделать плавные переходы, добавить анимацию и вставить фон офисного помещения на хромакей. Для тестового задания нужно наложить фон на хромакей.Видеомонтаж43 заявкиЗакрыт3 года назад
- $4
Необходимы мужчины и женщины в возрасте от 20 до 45 лет для записи видео отзыва о успешном прохождении границы. Видео должно длиться от 20 до 60 секунд и быть снято на улице или дома. Текст для выступления предоставляется. Важно говорить уверенно и естественно, не отводить взгляд и не читать по бумажке.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать видеоролики с интересной анимацией, посвященные достопримечательностям Армении. Тексты для монтажа будут предоставлены. Вдохновитесь примером видеоролика, чтобы создать привлекательный контент.Видеомонтаж24 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется видеомонтажер для создания простого интро для акции криптобиржи. Идеальный кандидат должен иметь средний опыт в видеомонтаже. Подробности будут обсуждены в личной переписке.Видеомонтаж15 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется загрузить 62 поста в Instagram с предоставленными видео. Задача срочная, ожидается качественный видеомонтаж и оформление постов. Все материалы будут предоставлены.Видеомонтаж17 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется записать видеоотзыв о продвижении канала на YouTube с использованием SAAS сервиса IPGold. Мужчина 25-35 лет, снимает на телефон, важно смотреть в камеру и говорить уверенно. Необходимо рассказать о доступности и легкости применения инструментов сервиса. Чтение текста не допускается.Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить монтаж видео свадебного мероприятия длительностью 2 часа. Важно учесть стоимость выполнения работы. Ожидается качественная обработка материала с учетом всех ключевых моментов события.Видеомонтаж56 заявокЗакрыт3 года назад