Добрый день.

Перед нами стоит задача смонтировать видео. Навыки нарезки и склейки у нас есть, но заказчик попросил добавить графики, с этим проблемы.

Общая суть видео:

У организации заказчика будет наградной значок, который пройдет маршрут от Камчатки до Москвы и затем возможно отправится в ближний космос, после чего приземлится около Москвы.

Моменты, которые нужно будет программно создать с использованием 2-д или 3-д графики:

-общий вид вращающейся Земли с картой России, на которой поочередно точками загораются города, в которых есть филиалы компании. От каждой точки появляются прямоугольные местозаполнители для вставки в них видео видео.

https://youtu.be/dNs3OeZtrmM?t=46 - пример

Просто монтаж:

- Вставка видео в каждый из местозаполнителей, в каждом видео будет награждение значком на фоне городской достопримечательности.

-Переход и вступительный текст на фоне подготовки к запуску в космос

-Нарезка и склейка видеоматериалов из космоса

-В Завершении видео с награждения значком в Москве

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За часть с графикой, с общим видом планеты мы ориентируемся на 2000 руб.

За оставшийся монтаж 3000 руб.

Демоверсию первой части с графикой хочется получить как можно скорее, чтобы заказчик согласовал.

Видеоматериалы запуска и награждения появятся 30-31 июля, а 1 августа нужно будет уже сдать видео.

Сейчас находимся на стадии поиска исполнителя, сравниваем цены и реализованные проектов.

Поэтому если вам интересна задача, скиньте, пожалуйста, ваши работы

Также если есть соображения по поводу стоимости, готовы выслушать.

Можете обращаться в тг, контакты есть в профиле.