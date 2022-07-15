Александр, здравствуйте!

Мы уже начинали с вами переписку, но потом я уехала в путешествия. У нас Клуб путешественников Все Пути, и нам нужен специалист, который будет создавать Reels и видео для рекламы в Инстаграм. Есть много видео и фото хорошего качества из поездок.

Нужно примрено 4-5 таких видео в 1 месяц.

Сколько стоит создание 1 Reels на 30-40 сек из наших материалов?

И куда мне выложить все наши фото / видео, чтобы вы могли ими пользоваться?

Благодарю!