Необходимо создать небольшое видео в формате лав стори, используя готовые фото и отрывки видео. Важно избежать эффекта слайдшоу и добиться профессионального видеомонтажа.
Reels и короткие рекламные видео для продвижения в Инстаграм
Александр, здравствуйте!
Мы уже начинали с вами переписку, но потом я уехала в путешествия. У нас Клуб путешественников Все Пути, и нам нужен специалист, который будет создавать Reels и видео для рекламы в Инстаграм. Есть много видео и фото хорошего качества из поездок.
Нужно примрено 4-5 таких видео в 1 месяц.
Сколько стоит создание 1 Reels на 30-40 сек из наших материалов?
И куда мне выложить все наши фото / видео, чтобы вы могли ими пользоваться?
Благодарю!
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