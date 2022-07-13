Требуется записать видеоотзыв о продвижении канала на YouTube с использованием SAAS сервиса IPGold. Мужчина 25-35 лет, снимает на телефон, важно смотреть в камеру и говорить уверенно. Необходимо рассказать о доступности и легкости применения инструментов сервиса. Чтение текста не допускается.