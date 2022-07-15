Необходимы мужчины и женщины в возрасте от 20 до 45 лет для записи видео отзыва о успешном прохождении границы. Видео должно длиться от 20 до 60 секунд и быть снято на улице или дома. Текст для выступления предоставляется. Важно говорить уверенно и естественно, не отводить взгляд и не читать по бумажке.
Нужен монтажер
Нужно смонтировать 3 ролика общей длительностью 10-15 минут. Исходные видео длиной 10-15 секунд. Их нужно склеить, сделать плавный переход, добавить немного анимации и вставить фон офисного помещения на хромакей.В качестве тестового задания нужно наложить фон на хромакей .
Заявки фрилансеров
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