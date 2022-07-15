Нужен монтажер

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт43 заявки713 просмотров

Нужно смонтировать 3 ролика общей длительностью 10-15 минут. Исходные видео длиной 10-15 секунд. Их нужно склеить, сделать плавный переход, добавить немного анимации и вставить фон офисного помещения на хромакей.В качестве тестового задания нужно наложить фон на хромакей .

3 года назад
Alisa81
Алиса 
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Заявки фрилансеров

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