видеомонтаж/графика/цветокоррекция/ретуш фото
Использую для монтажа
- Final Cut Pro
- Motion 5.4
- Adobe premier pro монтаж, цветокоррекция
Снимаю на sony a7m3
На данный момент получаю высшее образование в институте ГИТР операторский факультет.
Для ретуши
- Adobe Photoshop
- Adobe Lightroom
Всегда на связи, буду рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Ретушь, пластика, цветокоррекция19 просмотров
- Ретушь лица, цветокоррекция19 просмотров
- Ретушь лица, цветокоррекция16 просмотров
- Ретушь фото, цветокоррекция, чистка фона17 просмотров
- ТЗ_инвестиции (инфографика)9 просмотров
- Showreel 202215 просмотров
- Цветокоррекция25 просмотров
- Видео влог на ютуб канал (свадебное путешествие49 просмотров
- Видео расследование на ютуб канал39 просмотров
- Косметическая ретушь22 просмотра
- Тонирование17 просмотров
- Социальный ролик24 просмотра
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
2 года назад
Все хорошо, спасибо
Ответный отзыв
Все прошло хорошо. Понятное тз, и своевременная оплата.
$4
10 баллов
2 года назад
Работой довольны, все оперативно и качественно
Ответный отзыв
Понятное тз, понятные правки, хороший заказчик!
$10
10 баллов
2 года назад
Мария умница! Замечательно смонтировала нам видео в обозначенный срок. Безусловно рекомендую её к сотрудничеству и в дальнейшем будем привлекать её для выполнения подобных работ.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Понятное ТЗ, хорошая обратная связь и быстрая оплата.