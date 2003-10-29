ARIA123453

Мария ARIA123453

 
20 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
видеомонтаж/графика/цветокоррекция/ретуш фото

Использую для монтажа

- Final Cut Pro

- Motion 5.4

- Adobe premier pro монтаж, цветокоррекция

Снимаю на sony a7m3

На данный момент получаю высшее образование в институте ГИТР операторский факультет.

Для ретуши

- Adobe Photoshop

- Adobe Lightroom

Всегда на связи, буду рада сотрудничеству!

PhotoshopРетушь фото
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
NADiA_Kossi
Надия 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$7
10 баллов
2 года назад
Создать рекламный промо ролик для продажи участка
Все хорошо, спасибо
Все прошло хорошо. Понятное тз, и своевременная оплата.
Ответный отзыв
tatyana_veremenk
Татьяна 
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
2 года назад
Обработка видео
Работой довольны, все оперативно и качественно
Понятное тз, понятные правки, хороший заказчик!
Ответный отзыв
SSSkakunov
Сергей 
30 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Смонтировать видео
Мария умница! Замечательно смонтировала нам видео в обозначенный срок. Безусловно рекомендую её к сотрудничеству и в дальнейшем будем привлекать её для выполнения подобных работ.
Отличный заказчик! Понятное ТЗ, хорошая обратная связь и быстрая оплата.
Ответный отзыв