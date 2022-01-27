Смонтировать видео

Файлов - 325 шт.

Стоит учесть что там только 2 больших видео на 9 минут и на 12 минут.

4 – 5 файлов где время видео занимает до 6 минут.

Остальные видео как правило до минуты, они не разговорные а просто пейзажные/красивые.

Мне не нужно супер проф видео как у тревел блогеров на пол часа/час, где важно соблюдать нить и перебирать часовые разговорные моменты дабы найти лучшее)

Важно добавлять красивые переходы, наложить красивую музыку , налощите не сложные эффекты и просто сделать приятно для просмотра видео.