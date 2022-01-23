Монтаж видео

Мы занимаемся онлайн-курсами для подготовки к ЕГЭ и на данный момент производим видеолекции по истории. Это ролики по 20 минут с обучающим материалом, где основная часть - простая лекция на фоне белой стены. Исходный файл - запись на 30 минут, откуда нужно вырезать запинки и паузы. Далее поверх этого файла нужно наложить текст и картинки в определённых таймкодах. Все это, вместе со скриптом, что где накладывать, предоставляем. Видео в формате 1080, 30 fps. Вашему устройству достаточно «тянуть» монтаж и рендеринг в этом качестве.

Важнейший критерий - лекции производятся в высоком темпе, и нам требуется, чтобы вы могли монтировать по две лекции в день