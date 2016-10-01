JeremyLarcon

Опыт работы:10.2016-03.2018 Оператор-монтажер«Amateur League», г. Москва• Съемка футбольный матчей• Монтаж обзоров футбольных матчей https://www.youtube.com/watch?v=ryeVnUnrK5Y

https://www.youtube.com/watch?v=HTtdiyw-o4Q 04.2018-08.2020 Оператор-монтажер, SMM, графический дизайнер АНО «Футбольный клуб Родина» г. Москва• Организация и проведение прямых трансляций футбольных матчей и футбольных мероприятий (тренировок, сборов и т.д.)• Ведение и наполнение контентом социальных сетей (SMM) https://academy.fcrodina.com

https://www.instagram.com/academy_fcrodina/

https://vk.com/academyfcrodina

https://www.youtube.com/watch?v=Xkq0yi7uW2M&list=PLWPi-iT_h61L3WIRaAlZndSax20xBcQ-l

https://www.youtube.com/watch?v=kEuzOdJJVkM&list=PLWPi-iT_h61IeUwPBrohw7CC9Jah7oGaF

https://www.youtube.com/watch?v=XmPkc5CdOqM&list=PLWPi-iT_h61LEfcUp7Wjmkki5U03Frtaa

https://www.youtube.com/watch?v=UiOiKFk4gok&list=PLWPi-iT_h61IsWHb-m83ffBdLboQdGopm Опыт работы (фриланс):12.2019-01.2020 SMM, оператор-мотажер, графический дизайнерПроект «PolytechOne» (Московский Политехнический Университет) г. Моска• Сьемка и монтаж рекламных видео, процесса работы над автомобилем, отчетных роликов• Ведение социальных сетей• Разработки графики для социальных сетей• Создание графики для видео (плашки, логотипы и т.д.)

https://vk.com/polytechone

https://vk.com/video-145631942_456239027?list=c211b732ee76564b89 10.2019-08.2020 SMM, дизайнер, оператор-монтажер«Football Family Club 24», г. Москва• Съемка футбольных событий (матчи, тренировки, обучающие видео)• Монтаж видео, создание анимации и графики• Проведение прямых трансляций матчей и конференций• Разработка графики для социальных сетей• Ведение социальных сетей

https://ffc24.ru

https://www.youtube.com/channel/UCILnvnn0-uIgcXwO2Ri3KsQ/videos

https://www.instagram.com/footballfamilyclub24/

12.2019-01.2020 Оператор-монтажер Футбольные сборы на базе ФК «Шериф» г. Тирасполь• Сьемка тренировок• Оперативный монтаж и составление видеоотчетов по результатам тренировок для каждого футболиста• Оформление статистических презентаций

https://www.youtube.com/watch?v=lT2g7NED42Y&t=367s