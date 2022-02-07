Видеомонтаж, цветокор, аудио обработка, клинап.

﻿День добрый!

Если вам нужен перфекционизм как доп опция к выполнению вашего заказа - вы попали в нужное место.

Работаю как по чёткому тз, так и с вашей изначальной идеей, и дорабатываю её в своём видении.

Опыт в работе кроме обычного монтажа:

Хромакей.

2d\3d трэкинг.

Клинап (вырезание объектов\людей в видео).

Работа с After effects мокап проектами.

Обработка звука.

﻿Технологические данные.

Работаю в связке программ Adobe. В частности Premiere, After Effects, Audition, Photoshop, Lightroom.

Связь интернета 100Мбит\c.

Процессор 8\16 ядер 4.1ггц (xeon e5 2667v2).

Оперативка 16гб 2133 ddr3.

Видюха 1070ti.

﻿Связь со мной.

Телеграм https://t.me/Kainggc

Почта [email protected]