Видеомонтаж, цветокор, аудио обработка, клинап.
День добрый!
Если вам нужен перфекционизм как доп опция к выполнению вашего заказа - вы попали в нужное место.
Работаю как по чёткому тз, так и с вашей изначальной идеей, и дорабатываю её в своём видении.
Опыт в работе кроме обычного монтажа:
- Хромакей.
- 2d\3d трэкинг.
- Клинап (вырезание объектов\людей в видео).
- Работа с After effects мокап проектами.
- Обработка звука.
Технологические данные.
Работаю в связке программ Adobe. В частности Premiere, After Effects, Audition, Photoshop, Lightroom.
Связь интернета 100Мбит\c.
Процессор 8\16 ядер 4.1ггц (xeon e5 2667v2).
Оперативка 16гб 2133 ddr3.
Видюха 1070ti.
Связь со мной.
Телеграм https://t.me/Kainggc
Почта [email protected]
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Rubearsoft промо ролик17 просмотров
- Монтаж для туристической компании Top Jet Surfing57 просмотров
- Монтаж для компании проводящей туры по Байкалу44 просмотра
- Монтаж кулинарного видео для ютуба39 просмотров
- Работа с 3d трекингом36 просмотров
- Монтаж для дипломной работы25 просмотров
- Клинап2 (очистка ненужных для клиента элементов)26 просмотров
- Клинап1 (очистка ненужных для клиента элементов)16 просмотров
- Работа с хромакеем22 просмотра
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
3 года назад
Все бистро и качественно!
Ответный отзыв
Прекрасный, честный заказчик. Рекомендую работать!