Восстановить неправильно завершенный видеофайл. Камера sony a6500

Ситуация следующая, во время съемки на камеру sony а6500 батарея в камере села, камера выключилась и видеофайл не правильно завершился, из-за чего не воспроизводится в программах просмотра. Однако его объем 960мб, то есть информация в нем находится.

Могу предоставить соседние файлы правильно завершившиеся и их XML файлы.

Самого XML файла ролика, который нужно восстановить, нет.

Сиилка на файли. https://drive.google.com/file/d/196mmpyWbnd8WOySiHDQCyzHtFIVHR2hN/view?usp=sharing