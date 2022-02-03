Видео ролик о сайт

ВидеомонтажЗакрыт20 заявок1068 просмотров
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Нужно создать короткий видео ролик о сайте типа обзор, положительного характера. Видео ролик требуется для рекламной компании, в видео рекламе. Более детально объясню потенциальному исполнителю.

2 года назад
TiberW
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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