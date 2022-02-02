Монтаж видео для YouTube

ВидеомонтажЗакрыт92 заявки1351 просмотр
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Собираемся запускать канал на ютубе и ищем человека который помог бы с монтажем видео - нарезкой, вставкой аудио и т.д. Планируем записывать по 4 видео в месяца, каждое по 3 - 7 минут. Нужна будет стандартная обработка. Думаю работы будет часов на 15 - 25 в месяц.

2 года назад
HrWild
Даниил 
27 летПольша
2 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
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