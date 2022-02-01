Изготовить десять 3D motion роликов (креативов)

Ролик из отрезков из других видео и фото, не более 3х минут
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется изготовить серию коротких роликов-креативов.
Длительностью видео 5-15 секунд.
Ролики должны быть выполнен в стилистике и дизайне нашего продукта. Образец представим.
Так же покажу примеры подобных роликов.
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