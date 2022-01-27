Монтаж свадебного фильма 30 мин

ВидеомонтажЗакрыт54 заявки965 просмотров
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Есть отснятый материал (свадьба), порядка 4х часов, на банкете звук записан с пульта.

Нужно смонтировать материал по примерному плану, чтобы в готовом видео файл был 30 мин.

Материал включает в себя утро жениха и невеста, регистрацию в загсе, прогулку, банкет.

План готового фильма:

нарезка сборов под музыку,

монтаж загса (убираем перебросы камеры, совмещаем звук),

нарезка прогулки под музыку,

На банкете:

встреча молодых,

нарезка веселых моментов,

поздравления родителей и близких,

танцевальная нарезка,

конкурс,

нарезка другого конкурса,

торт, букет, подвязка нарезкой,

финал.

Просьба с заявкой присылать ссылки на свадебное портфолио.

2 года назад
Snow__Cat
38 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
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