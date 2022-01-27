Зачитать подготовленный текст на камеру для видео на YouTube

Требуется женщина 35 - 45 лет для записи видео на YouTube по подготовленному заранее тексту. Снимать можно на смартфон или вебкамеру, можно в обычной домашней обстановке с нейтральным фоном. Обязательна грамотная речь. Объем текста 3 700 знаков без пробелов, сколько будет продолжительность видео, сказать не могу. Предлагайте цену.