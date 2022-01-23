Создание рекламных видео-креативов для TikTok

Есть фотографии, и есть несколько аудио (записи голоса). Нужно из всего этого сделать видеоролик. То есть, чтобы листались фото, и поверх них наложить звук. Аудиофайлы отличаются по громкости, нужно будет их отрегулировать, чтобы в видео ...