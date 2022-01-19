Нужна экспертная оценка видеоролика

Есть видеоролик буквально на 2 минуты (примерно так выглядит, без лишней анимации https://www.youtube.com/watch?v=hiVe12E8T54 ), нужен специалист который сам занимается созданием таких роликов и сможет дать экспретную оценку: что нужно исправить по этому ролику, чего не хватает, может быть что-то лишнее, прямо план . Нужно чтобы ролик был огонь)

От вас портфолио, стоимость этой консультации и сроки)