Ищутся специалисты для консультаций по телефонным продажам в массажном салоне. Требуется прослушивание звонков администраторов, оценка их работы и обучение навыкам продаж. Все коммуникации будут проходить в Telegram, допускается запись аудио и видео. Укажите стоимость работы по часам или за консультации.
- Продажи и лиды5 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $7
Требуется записать от 5 до 10 видео-отзывов на английском языке, продолжительностью от 15 до 60 секунд. Отзывы должны быть живыми, без чтения текста. Один ролик - один человек. Необходимо отличное разговорное английское произношение. Текст будет предоставлен.Видеомонтаж1 заявкаЗакрытгод назад
Требуются правки в дизайн интерфейсов и игр согласно техническому заданию. Заказ объемный, требуется портфолио, сроки выполнения и цена за работу. Отклики без этих данных не рассматриваются.Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрытгод назад
Требуется удалить исходный текст из коротких видеороликов и заменить его на новый. Укажите цену за выполнение работы. Пример ролика предоставлен.Видеомонтаж15 заявокЗакрытгод назад
Требуется написать статью объемом 1900-2100 символов с оригинальностью текста выше 90%. Бюджет на выполнение заказа составляет до 100 р за статью. Подробное ТЗ доступно по ссылке.Копирайтинг13 заявокЗакрытгод назад
Требуется добавить изображение с кодом на одну из страниц сайта на WordPress. Раздел содержит 30 страниц, каждая из которых отображает отдельного мастера. Код будет появляться на разных страницах для каждой сессии, чтобы пользователи могли находить и сообщать о нем.Веб-программирование7 заявокЗакрытгод назад
Ищем блогеров для создания видеороликов по сценарию в формате TikTok с забавными ситуациями и рекламой приложения для знакомств. В отклике укажите размер аудитории, портфолио, цену за минуту видео и стоимость размещения на канале.Видеомонтаж2 заявкиЗакрытгод назад
Требуется сделать скриншоты 100-150 популярных изображений, набравших много лайков в соцсетях. Скриншоты должны быть выполнены на Mac в трех вариантах с примечаниями о причинах популярности каждого фото. Опыт работы и умение качественно выполнять задание приветствуются.Маркетинговый анализ3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо найти 100-150 популярных фотографий, сделать качественные скрины в трех вариантах и написать примечания о причинах их популярности. Скрины должны быть выполнены на макбуке. Опыт аналогичных задач является преимуществом. Укажите цену и сроки выполнения работы.Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется экстренная консультация юриста с опытом работы в спорах между юридическими лицами и соцсетями. Необходимо подготовить ответное письмо для Facebook, объясняющее, что компания не нарушает правила соцсети. Важно, чтобы юрист имел практический опыт решения подобных ситуаций и мог оперативно помочь.Юридические услуги1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для экспертной оценки видеоролика длительностью 2 минуты. Нужно предоставить рекомендации по исправлению, улучшению и доработке контента. Ожидается портфолио, стоимость консультации и сроки выполнения работы.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо создать около 10 обучающих видеороликов с графикой и озвучкой. Длительность каждого ролика до 5 минут. Темы включают обучение продукту, продажам, маркетингу, SMM и настройке таргетированной рекламы. Требуется портфолио, информация о сроках и стоимость за все и за час работы.Видеомонтаж6 заявокЗакрыт3 года назад
- $2000
Ищется Senior Project Manager с опытом от 4-х лет в IT. Задачи включают управление командой, координацию Project Manager-ов, планирование задач и мониторинг выполнения. Требуется технический бэкграунд и знание проектных методологий. Ожидается работа в фулл-тайм формате. Предоставляются 14 дней оплачиваемого отпуска и возможность повышения зарплаты.Управление проектами3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо выписать блоги по SMM, интернет-маркетингу, SEO, копирайтингу, контент-маркетингу и веб-аналитике в аккуратную гугл таблицу. На каждом листе указать ссылки на блоги, контакты и обозначить наличие телеграм-каналов. Также требуется собрать популярные сайты и блоги для размещения статей. В откликах указывать сумму и сроки выполнения.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется найти и составить список из минимум 50 популярных сайтов и блогов в России, публикующих статьи по маркетингу, SMM, контенту и бизнесу. К каждому сайту необходимо приложить контактные данные, включая электронную почту. Оформление информации в Google таблице. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется найти и проанализировать площадки для продвижения партнерских программ на русском языке. Необходимо предоставить обоснование выбора каждой площадки, включая цены. Интересует работа с аффилейт-площадками и реферальными системами. Исполнитель должен иметь высокий уровень ответственности, грамотный русский язык и умение работать в интернете.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется провести анализ и найти информацию о продвижении партнерских программ, включая русскоязычные аффилейт площадки. Необходимы обоснованные варианты с ценами, без рекламы. Идеальный кандидат - ответственный с грамотным русским языком и навыками поиска в интернете.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $300
Ищется копирайтер для написания и публикации постов. Обязанности включают написание текстов, подбор изображений, поиск групп для размещения, а также комментирование. Требуется отличное знание русского языка и ответственность. Оплата 300 $ в месяц плюс 0,3 $ за каждый комментарий. Работа удаленная, 5 дней в неделю.Копирайтинг15 заявокЗакрыт4 года назад
- $800
Мы - хорошо развивающаяся ИТ-компания, которая растет и ищет новых членов для своей команды. Если вы хотите работать с постоянным проектом, где можете развиваться в компетенциях и оплате - это к нам . ...Переводы5 заявокЗакрыт4 года назад
- $800
Мы - хорошо развивающаяся ИТ-компания, которая растет и ищет новых членов для своей команды. Если вы хотите работать с постоянным проектом, где можете развиваться в компетенциях и оплате - это к нам . ...Переводы1 заявкаЗакрыт4 года назад