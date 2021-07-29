Neagara

Алена Neagara

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Консультация по телефонным продажам

    Ищутся специалисты для консультаций по телефонным продажам в массажном салоне. Требуется прослушивание звонков администраторов, оценка их работы и обучение навыкам продаж. Все коммуникации будут проходить в Telegram, допускается запись аудио и видео. Укажите стоимость работы по часам или за консультации.

    Продажи и лиды5 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Видео-отзыв на английском языке

    $7

    Требуется записать от 5 до 10 видео-отзывов на английском языке, продолжительностью от 15 до 60 секунд. Отзывы должны быть живыми, без чтения текста. Один ролик - один человек. Необходимо отличное разговорное английское произношение. Текст будет предоставлен.

    Запись видеоотзывов
    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Нужно внести правки в дизайн

    Требуются правки в дизайн интерфейсов и игр согласно техническому заданию. Заказ объемный, требуется портфолио, сроки выполнения и цена за работу. Отклики без этих данных не рассматриваются.

    Google Docs
    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Статья

    Требуется написать статью объемом 1900-2100 символов с оригинальностью текста выше 90%. Бюджет на выполнение заказа составляет до 100 р за статью. Подробное ТЗ доступно по ссылке.

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Добавить элемент на сайт WP

    Требуется добавить изображение с кодом на одну из страниц сайта на WordPress. Раздел содержит 30 страниц, каждая из которых отображает отдельного мастера. Код будет появляться на разных страницах для каждой сессии, чтобы пользователи могли находить и сообщать о нем.

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Отснять видеоролики

    Ищем блогеров для создания видеороликов по сценарию в формате TikTok с забавными ситуациями и рекламой приложения для знакомств. В отклике укажите размер аудитории, портфолио, цену за минуту видео и стоимость размещения на канале.

    Съёмка видео
    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Нужно сделать скриншоты с MAC на популярные изображения

    Требуется сделать скриншоты 100-150 популярных изображений, набравших много лайков в соцсетях. Скриншоты должны быть выполнены на Mac в трех вариантах с примечаниями о причинах популярности каждого фото. Опыт работы и умение качественно выполнять задание приветствуются.

    Маркетинговый анализ3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Поиск фото и скрин

    Необходимо найти 100-150 популярных фотографий, сделать качественные скрины в трех вариантах и написать примечания о причинах их популярности. Скрины должны быть выполнены на макбуке. Опыт аналогичных задач является преимуществом. Укажите цену и сроки выполнения работы.

    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна консультация юриста разбирающегося в соцсетях

    Требуется экстренная консультация юриста с опытом работы в спорах между юридическими лицами и соцсетями. Необходимо подготовить ответное письмо для Facebook, объясняющее, что компания не нарушает правила соцсети. Важно, чтобы юрист имел практический опыт решения подобных ситуаций и мог оперативно помочь.

    Юридические услуги1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна экспертная оценка видеоролика

    Требуется специалист для экспертной оценки видеоролика длительностью 2 минуты. Нужно предоставить рекомендации по исправлению, улучшению и доработке контента. Ожидается портфолио, стоимость консультации и сроки выполнения работы.

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать несколько видео с графикой

    Необходимо создать около 10 обучающих видеороликов с графикой и озвучкой. Длительность каждого ролика до 5 минут. Темы включают обучение продукту, продажам, маркетингу, SMM и настройке таргетированной рекламы. Требуется портфолио, информация о сроках и стоимость за все и за час работы.

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется Senior Project Manager в IT проект

    $2000

    Ищется Senior Project Manager с опытом от 4-х лет в IT. Задачи включают управление командой, координацию Project Manager-ов, планирование задач и мониторинг выполнения. Требуется технический бэкграунд и знание проектных методологий. Ожидается работа в фулл-тайм формате. Предоставляются 14 дней оплачиваемого отпуска и возможность повышения зарплаты.

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Выписать данные сайтов и контакты и найти блоги

    Необходимо выписать блоги по SMM, интернет-маркетингу, SEO, копирайтингу, контент-маркетингу и веб-аналитике в аккуратную гугл таблицу. На каждом листе указать ссылки на блоги, контакты и обозначить наличие телеграм-каналов. Также требуется собрать популярные сайты и блоги для размещения статей. В откликах указывать сумму и сроки выполнения.

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Найти список сайтов

    Требуется найти и составить список из минимум 50 популярных сайтов и блогов в России, публикующих статьи по маркетингу, SMM, контенту и бизнесу. К каждому сайту необходимо приложить контактные данные, включая электронную почту. Оформление информации в Google таблице. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Найти информацию в интернете

    Требуется найти и проанализировать площадки для продвижения партнерских программ на русском языке. Необходимо предоставить обоснование выбора каждой площадки, включая цены. Интересует работа с аффилейт-площадками и реферальными системами. Исполнитель должен иметь высокий уровень ответственности, грамотный русский язык и умение работать в интернете.

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно найти информацию

    Требуется провести анализ и найти информацию о продвижении партнерских программ, включая русскоязычные аффилейт площадки. Необходимы обоснованные варианты с ценами, без рекламы. Идеальный кандидат - ответственный с грамотным русским языком и навыками поиска в интернете.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Требуется человек для работы с постами и контентом

    $300

    Ищется копирайтер для написания и публикации постов. Обязанности включают написание текстов, подбор изображений, поиск групп для размещения, а также комментирование. Требуется отличное знание русского языка и ответственность. Оплата 300 $ в месяц плюс 0,3 $ за каждый комментарий. Работа удаленная, 5 дней в неделю.

    Написание постов
    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен человек со знанием немецкого языка

    $800

    Мы - хорошо развивающаяся ИТ-компания, которая растет и ищет новых членов для своей команды. Если вы хотите работать с постоянным проектом, где можете развиваться в компетенциях и оплате - это к нам . ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется человек со знанием нидерландского(голландского) языка

    $800

    Мы - хорошо развивающаяся ИТ-компания, которая растет и ищет новых членов для своей команды. Если вы хотите работать с постоянным проектом, где можете развиваться в компетенциях и оплате - это к нам . ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров

webb1992
Алёна 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
3 отзыва
$10
10 баллов
4 года назад
Нужно найти информацию
Рекомендую Алену, как заказчика. Услуги были оплачены в сроки, четко поставлены задачи и приятное общение.
Рекомендую Алёну, сделала все в срок, качественно! Приятная в общении. Спасибо!)
Ответный отзыв
dlmme
25 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
На проектную работу нужен графический дизайнер UX/UI с опытом в figma
Figma
Все отлично, рекомендую! :)
Рекомендую Дмитрия, действительно профессионал своего дела! Все делалось быстро, качественно, и точно в срок! Предлагал свои идеи, советовал ка лучше будет, и в целом реализовал все, что мы хотели)) Т.к. мы довольно таки придирчивы к деталям, часто меняли свои пожелания, но Дмитрий стоически все "вынес" так сказать) Большое спасибо за проделанную работу.
Ответный отзыв
aendnn
26 лет
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$80
10 баллов
4 года назад
Нужна верстка
Спасибо, Алена) Сотрудничество прошло отлично, рекомендую!
Рекомендую, Анну! все сделано быстро, качественно! Коммуникация оперативная. Спасибо большое за работу! Приятного отдыха ;-)
Ответный отзыв
UnrealV
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
4 года назад
На проектную работу нужен графический дизайнер UX/UI с опытом в figma
Figma
Хорошо сработались, все было замечательно! Очень понравилось сотрудничать.
Быстрое внесение изменений в дизайн, коммуникация на высшем уровне. Спасибо за работу! Были некоторые неточности в деталях, но это не критично. Владимир стоически отнесся к нашим "придиркам")
Ответный отзыв
findwater
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
4 года назад
Нужно отрисовать 4 новые функции в дизайне
Figma
Приятный заказчик, рекомендую! В целом Алёна соблюдала все наши договорённости перед началом проекта. Коммуникация проходила адекватно, без негатива и недопониманий, всегда отвечала на вопросы связанные с проектом и была на связи. Оплату получил в полном объёме и без задержек. Буду рад продолжить долгосрочное сотрудничество!)
Рекомендую Александра. Работа выполнена в полном объеме, точно в срок. Спасибо!
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