Рекомендую Дмитрия, действительно профессионал своего дела! Все делалось быстро, качественно, и точно в срок! Предлагал свои идеи, советовал ка лучше будет, и в целом реализовал все, что мы хотели)) Т.к. мы довольно таки придирчивы к деталям, часто меняли свои пожелания, но Дмитрий стоически все "вынес" так сказать) Большое спасибо за проделанную работу.