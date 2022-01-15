Нужна консультация юриста разбирающегося в соцсетях

В предверии нового года на нашу компанию повалилось много необоснованных негативных отзывов, написанных на различных ресурсах копипастом. Скорее всего это заказ от конкурентов. Нужна помощь в удалении негативных отзывов, которые валово были написаны в один ...
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Нужна экстренная консультация опытного юриста и помощь в подготовке ответного письма в поддержку соцсети.
Нужна помощь в сложившейся ситуации между юридическим лицом (компания европейская) и популярной соцсетью (ФБ). Вкратце, есть программа, она использует ФБ, Фб в свою очередь обвиняет компанию в том,что это нарушает их правила, и если мы не подтвердим в течение опеределнного времени что все в порядке(грамотно, с подкрепленными фактами и т.д.), то рискуем потерять связь приложения с ФБ навсегда.
Нужно изучить проблему и помочь грамотно объяснить ФБ что мы ничего не нарушаем, и чтобы это действительно было прозрачно и понятно. Срочно.
Важно:
вы сталкивались уже с подобной ситуацией и у вас есть решение;
либо вы имеете опыт в разрешении споров между юр.лицом и соцсетями.
Без понимания ситуации и опыта прошу не беспокоить.
От вас жду примеры решения подобных ситуаций на вашей практике, опыт, стоимость услуги, и также готовность помочь уже сейчас!
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