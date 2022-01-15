Нужна консультация юриста разбирающегося в соцсетях

Нужна экстренная консультация опытного юриста и помощь в подготовке ответного письма в поддержку соцсети.

Нужна помощь в сложившейся ситуации между юридическим лицом (компания европейская) и популярной соцсетью (ФБ). Вкратце, есть программа, она использует ФБ, Фб в свою очередь обвиняет компанию в том,что это нарушает их правила, и если мы не подтвердим в течение опеределнного времени что все в порядке(грамотно, с подкрепленными фактами и т.д.), то рискуем потерять связь приложения с ФБ навсегда.

Нужно изучить проблему и помочь грамотно объяснить ФБ что мы ничего не нарушаем, и чтобы это действительно было прозрачно и понятно. Срочно.

Важно:

вы сталкивались уже с подобной ситуацией и у вас есть решение;

либо вы имеете опыт в разрешении споров между юр.лицом и соцсетями.

Без понимания ситуации и опыта прошу не беспокоить.

От вас жду примеры решения подобных ситуаций на вашей практике, опыт, стоимость услуги, и также готовность помочь уже сейчас!