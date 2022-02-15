Подготовить юридически грамотный договор

Юридические услугиЗавершен8 заявок757 просмотров
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Добрый день.

Требуется подготовить юридически грамотный договор. Сфера ремонт и отделка квартир.

Договор- рыба не интересует! Каждый пункт должен быть досконально продуман.

Более детально по пунктам, что я хочу видеть, в личные сообщения напишу.

Спасибо.

2 года назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
hopewhole
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 дней назад
2 года назад
$33
5 дней
Александра, благодарю Вас за профессионально подготовленный договор. При работе были учтены все пожелания, очень быстро вносились правки. Работа выполнена на очень высоком уровне. Спасибо.
В положительном ключе прошло сотрудничество с Евгением. Особенно порадовало подробное ТЗ, что ускорило работу. Приятно, когда заказчик знает, что хочет. Рекомендую однозначно!