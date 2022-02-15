Юрист, составить договор самозанятого с ИП
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Добрый день.
Требуется подготовить юридически грамотный договор. Сфера ремонт и отделка квартир.
Договор- рыба не интересует! Каждый пункт должен быть досконально продуман.
Более детально по пунктам, что я хочу видеть, в личные сообщения напишу.
Спасибо.
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