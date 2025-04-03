Помощь и совет юриста (если реально в этом есть необходимость)

ОГРНИП 310532133700111

(высшее юридическое образование, стаж работы исключительно по специальности более 20 лет)

Услуги правового характера для физических (индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц (юрисдикция - Россия), в сферах:

- налоговые и валютные вопросы, в т.ч. и споры (аспекты налогообложения от торговли ценными бумагами/производными инструментами, криптовалютой);

- таможенные споры, в т.ч. споры по определению таможенной стоимости товаров;

- земельные споры, в т.ч. реестровые ошибки, узаконивание сооружений, изменение категории и ВРИ земельных участков, оспаривание кадастровой стоимости земельных участков, споры по землям с/х назначения, споры по "вдруг возникшим охранным и иным зонам";- спорные вопросы в градостроительных, лесных, водных правоотношениях, недрах;- нарушение авторских и иных смежных прав, в т.ч. в сети ИНТЕРНЕТ;

- споры с кредитными организациями и МФО (возражения/отзывы на иски, встречные иски, иски о признании кредитных обязательств исполненными, возможно об истребовании и неосновательного обогащения, представительство, при необходимости, в суде);

- споры с органами власти по поводу возмещения за счет бюджетов в связи с теми или иными решениями, повлекшими ущерб/убытки бизнесу или т.п.;

- некачественное оказание медицинских услуг (но здесь многое заключается в судебно-медицинской экспертизе), гражданские споры. Ситуации, действительно, непростые. Стоимость услуг, проект соответствующего договора на оказание услуг можно узнать/получить по указанной контактной информации. Устные консультации оказываются преимущественно в СКАЙПЕ/вайбер/вацап в удобное для Заказчика время. Представительство в судах, в т.ч. арбитражных (в т.ч. Новгородской области).Преимущественно услуги судебного представительства (при необходимости) оказываются на территории всей Новгородской области, г. Санкт-Петербурга, ЛО (в т.ч. по наследственным спорам).