На проектную работу нужен графический дизайнер UX/UI с опытом в figma

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен39 заявок1506 просмотров

Нужно дорисовать дизайн, у нас периодически появляются новые функции, соответственно требуются правки в дизайн.

Ищем человека, соответствующего следующим требованиям:

-графический дизайнер UX/UI

-опыт работы в figma

-ответственность -пунктуальность

-грамотный русский язык и внимательность к деталям (прежде чем сдать работу все проверяете на отсутствие ошибок и недочетов).

-наличие портфолио

Прошу в заявке указывать информацию о вашем опыте, ссылку на ваше портфолио, и стоимость ваших работ в час.

Заявки без указания часовой ставки не будут рассмотрены. 

Figma
4 года назад
Neagara
Алена 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранные исполнители

dlmme
25 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$10
6 дней
Escrow
Рекомендую Дмитрия, действительно профессионал своего дела! Все делалось быстро, качественно, и точно в срок! Предлагал свои идеи, советовал ка лучше будет, и в целом реализовал все, что мы хотели)) Т.к. мы довольно таки придирчивы к деталям, часто меняли свои пожелания, но Дмитрий стоически все "вынес" так сказать) Большое спасибо за проделанную работу.
Все отлично, рекомендую! :)
UnrealV
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$4
3 дня
Быстрое внесение изменений в дизайн, коммуникация на высшем уровне. Спасибо за работу! Были некоторые неточности в деталях, но это не критично. Владимир стоически отнесся к нашим "придиркам")
Хорошо сработались, все было замечательно! Очень понравилось сотрудничать.

Заявки фрилансеров

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