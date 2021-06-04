На проектную работу нужен графический дизайнер UX/UI с опытом в figma

Нужно дорисовать дизайн, у нас периодически появляются новые функции, соответственно требуются правки в дизайн.

Ищем человека, соответствующего следующим требованиям:

-графический дизайнер UX/UI

-опыт работы в figma

- ответственность -пунктуальность

- грамотный русский язык и внимательность к деталям (прежде чем сдать работу все проверяете на отсутствие ошибок и недочетов).

-наличие портфолио

Прошу в заявке указывать информацию о вашем опыте, ссылку на ваше портфолио, и стоимость ваших работ в час.

Заявки без указания часовой ставки не будут рассмотрены.