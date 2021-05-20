Дизайн лендинга

$67
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт57 заявок1051 просмотр

Задача сделать дизайн презентационного лендинга для крупного проекта.

Для примера: https://partner.market.yandex.ru/welcome/partners

4 года назад
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