Дизайн главной страницы сайта

https://drive.google.com/file/d/1B7YaYkVgiE2o9l9xVMoPCn6wAaN3BYsg/view?usp=sharing Программа для школы - для оценки детей не только по профильным предметам. Так же учителей Рейтинг будет по пяти направлениям (успеваемость, научные, спорт, творчество, волонтерство) оценивание будет раз в четверть, ...