https://drive.google.com/file/d/1B7YaYkVgiE2o9l9xVMoPCn6wAaN3BYsg/view?usp=sharing Программа для школы - для оценки детей не только по профильным предметам. Так же учителей Рейтинг будет по пяти направлениям (успеваемость, научные, спорт, творчество, волонтерство) оценивание будет раз в четверть, ...
Дизайн главной страницы сайта
Сделать дизайн главной страницы сайта https://shemart.ru
Заявки фрилансеров
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