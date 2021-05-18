Небольшой редизайн сайта

Имеется сайт- интернет-магазин.

Необходимо не меняя концепции(возможно смена тонов цвета, топологии страниц) обновить дизайн, сделать более "воздушным, более свежим в 2021 году.

Тематика - интернет-магазин компьютеров, желательно понимание компьютерной тематике

так же необходим дизайн модулей конфигуратора, аналог https://edelws.ru/constructor/

модуль расчета мощности бп, аналог https://www.bequiet.com/ru/psucalculator

Желательно РФ, чтобы не было проблем с оплатой и переводами

дизайн в фигме

так же ряд тематических банеров на главную и категории

сайт пришлю в личку