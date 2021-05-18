Сделать крутой дизайн портала салонов красоты. Много потребуется значков и элементов управления. Нужен человек с тонким вкусом, который делал интернет-магазины, чтобы многое было понятно сходу. В задании будет - Главная и около ...
UI/UX в Figma для сервиса учётных записей.
Нужно разработать дизайн для сервиса учетных записей.
Сервис представляет из себя отдельный проект, который реализует:
- Регистрацию
- Аутентификацию (проверка логина/пароля)
- Авторизацию ( проверка прав на доступ к ресурсу и совершения определенных дейвствий )
- Управление кампанией ( членов камании и их разрешений )
- Приглашения
- Прочее
- Доработку UX (есть описание страниц, нужно убедиться в самодостаточности и наличии всех данных для дизайна)
- Дизайн десктопной версии
- Дизайн мобильной версии
Оринетировочное количество страниц включая большой запас на доработку UX около 60 штук.
Приоритет будет отдан фрилансерам с упором в UX.
Всем добра :)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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