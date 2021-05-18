UI/UX в Figma для сервиса учётных записей.

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Закрыт16 заявок583 просмотра

Нужно разработать дизайн для сервиса учетных записей.

Сервис представляет из себя отдельный проект, который реализует:

  • Регистрацию
  • Аутентификацию (проверка логина/пароля)
  • Авторизацию ( проверка прав на доступ к ресурсу и совершения определенных дейвствий )
  • Управление кампанией ( членов камании и их разрешений )
  • Приглашения
  • Прочее
Работа над проектом подразумевает:

  • Доработку UX (есть описание страниц, нужно убедиться в самодостаточности и наличии всех данных для дизайна)
  • Дизайн десктопной версии
  • Дизайн мобильной версии
Проект выполняется на основе дизайн системы https://antforfigma.com/ которая уже приобретена.

Оринетировочное количество страниц включая большой запас на доработку UX около 60 штук.

Приоритет будет отдан фрилансерам с упором в UX.

Всем добра :)

Figma
4 года назад
ustas_rinet
Станислав 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$800
30 дней
С исполнителем стоит поработать, чтоб убедиться, что "хуже бывает".
Ещё раз извините что подвёл вас и вашу команду, не оправдал ваши надежды. Я искренне сожалею что ряд моих внешних отвлекающих/мешающих факторов задели вас я этого не хотел и это меня не оправдывает. Ваш отзыв справедливый и честный. Надеюсь что возможно когда-то что то вам понадобится и вы дадите возможность реабилитировать себя - для вас мои услуги бесплатны. Спасибо за интересный проект!

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