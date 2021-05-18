UI/UX в Figma для сервиса учётных записей.

Ещё раз извините что подвёл вас и вашу команду, не оправдал ваши надежды. Я искренне сожалею что ряд моих внешних отвлекающих/мешающих факторов задели вас я этого не хотел и это меня не оправдывает. Ваш отзыв справедливый и честный. Надеюсь что возможно когда-то что то вам понадобится и вы дадите возможность реабилитировать себя - для вас мои услуги бесплатны. Спасибо за интересный проект!