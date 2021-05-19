Создать мобильную версию сайта и доделать основную

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок429 просмотров

Есть сайт, нужно переделать немного главную и сделать с 0 мобильную версию под телефон и планшет

4 года назад
vldzait
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

starburg2
Евгений 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$75
1 день
Сделал все быстро, спасибо!
Спасибо, обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

Дарья
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
8 отзывов
4 года назад
Татьяна
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Данияр
 
24 года
4 года в сервисе
Был
год назад
19 отзывов
4 года назад
Снежана
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валентина
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Ирина
 
32 года
4 года в сервисе
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4 месяца назад
4 года назад
Кирилл
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Олег
 
34 года
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Был
месяц назад
49 отзывов
4 года назад
Александра
 
30 лет
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год назад
18 отзывов
4 года назад
starburg2
Евгений 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Анжелика
 
26 лет
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4 года назад
4 года назад
Юлия
 
31 год
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Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Роман
 
21 год
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Был
35 минут назад
42 отзыва
4 года назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
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3 года назад
119 отзывов
4 года назад
Ольга
 
50 лет
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3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Мария
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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Андрей
 
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Владимир
 
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2 года назад
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Виталий
 
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Павел
 
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год назад
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Никита
 
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2 года назад
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Александр
 
34 года
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месяц назад
162 отзыва(-5)
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Артём
 
25 лет
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3 дня назад
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Анастасия
 
29 лет
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3 года назад
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4 года назад
Евгения
 
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Сергей
 
33 года
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Алексей
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
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Дмитрий
 
33 года
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4 года назад
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