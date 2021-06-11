Дизайн сайта ремонт и отделка помещений

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Завершен47 заявок729 просмотров

Добрый день, необходимо разработать дизайн для компании, занимающейся ремонтом и отделкой коммерческих помещений.

От вас несколько блоков главной, чтобы понять ваш профессиональный уровень. В заявке указывайте цену и сроки.

4 года назад
fora85
Анна 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

iv_smlny
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$130
5 дней
Исполнитель быстро выполнил, работу, все согласно тз
Отличный заказчик! Понятная задача и адекватная оплата!

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