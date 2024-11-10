Веб-дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Игорь Кубарський и я Веб-Дизайнер.

Я отлично делаю:

Дизайн проектов любого уровня сложности.

Обновление дизайнов старого образца.

Вы гарантированно получаете:

-Проект "Ручной роботы".

-Современный, стильный дизайн.

-Гарантию качественной роботы.

Принципы моей роботы:

-Выход за рамки - любим находить особые решения даже самой типовой задаче.

-Перед тем как приступить к визуальному созданию дизайна, я делаю протипирование дизайна(шаблон вашего сайта, без картинок, визуальное расположение объектов), который вы должны или согласовать, или указать что вы хотите изменить.

-Соблюдение сроков. Всегда.

- Адекватная цена.

- Всегда на связи. В разумных пределах.

Для связи

Почта - [email protected]

Телеграм - @yuriison

Пару примеров моих лучших робот:

https://www.dropbox.com/s/8zvrevcdxqijsxo/Photographer.psd?dl=0