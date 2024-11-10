Здравствуйте! Меня зовут Игорь Кубарський и я Веб-Дизайнер.
Я отлично делаю:
Дизайн проектов любого уровня сложности.
Обновление дизайнов старого образца.
Вы гарантированно получаете:
-Проект "Ручной роботы".
-Современный, стильный дизайн.
-Гарантию качественной роботы.
Принципы моей роботы:
-Выход за рамки - любим находить особые решения даже самой типовой задаче.
-Перед тем как приступить к визуальному созданию дизайна, я делаю протипирование дизайна(шаблон вашего сайта, без картинок, визуальное расположение объектов), который вы должны или согласовать, или указать что вы хотите изменить.
-Соблюдение сроков. Всегда.
- Адекватная цена.
- Всегда на связи. В разумных пределах.
Для связи
Почта - [email protected]
Телеграм - @yuriison
Пару примеров моих лучших робот:
https://www.dropbox.com/s/8zvrevcdxqijsxo/Photographer.psd?dl=0
Портфолио
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