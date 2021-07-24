Здравствуй , меня зовут Екатерина , мне 25 лет .
Я новичок на сайте ,однако НЕ НОВИЧОК В ДИЗАЙНЕ
Уже больше года работаю в сфере UI/UX Дизайна
Нравится создавать креативные и уникальные проекты.
Создаю дизайн от Landing page до Многостраничного сайта.
Создаю конверсионные сайт.
Для постоянных клиентов хорошие скидки.
Необходима консультация ? Пишите в телеграмм или на почту.
Тelegram: https://t.me/katerinaTotok
Mail: [email protected]
Портфолио на Behance https://www.behance.net/katerinatob7d8
Мои специализации:
- Веб-дизайн
-Создаю любые виды сайтов (Landing page, интернет магазин, сайт-блог, сайт-визитка т.д.)
-Прототипирование
-Баннера/ баннера в Соц. сетях
-Визитки
Контактные данные:
Тelegram: https://t.me/katerinaTotok
Mail: [email protected]
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