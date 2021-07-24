KaterinaTotok

Екатерина KaterinaTotok

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Работай легко и просто )

Здравствуй , меня зовут Екатерина , мне 25 лет .

Я новичок на сайте ,однако НЕ НОВИЧОК В ДИЗАЙНЕ

Уже больше года работаю в сфере UI/UX Дизайна

Нравится создавать креативные и уникальные проекты.

Создаю дизайн от Landing page до Многостраничного сайта.

Создаю конверсионные сайт.

Для постоянных клиентов хорошие скидки.

Необходима консультация ? Пишите в телеграмм или на почту.

Тelegram: https://t.me/katerinaTotok

Mail: [email protected]

Портфолио на Behance https://www.behance.net/katerinatob7d8

Мои специализации:

- Веб-дизайн

-Создаю любые виды сайтов (Landing page, интернет магазин, сайт-блог, сайт-визитка т.д.)

-Прототипирование

-Баннера/ баннера в Соц. сетях

-Визитки

Контактные данные:

Тelegram: https://t.me/katerinaTotok

Mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков

lilyMartynova
Лилия 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Нужно сделать рекламный баннера для instagram story.
Спасибо за отличный дизайн.
Спасибо за работу )
Ответный отзыв
Lipyak98
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Рекламный баннер
Обращаюсь второй раз. Все как всегда отлично. Спасибо за скорость )
Спасибо за отзыв, было приятно работать.
Ответный отзыв
Lipyak98
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$150
10 баллов
4 года назад
Одностраничный сайт.
Большое спасибо. Дизайн очень понравился. Хорошая коммуникация. Понимает потребности и знает своё дело.
Спасибо за работу! Буду рада дальнейшего сотрудничества.
Ответный отзыв
AnastasiaKim
Шаповалова 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$150
10 баллов
4 года назад
Лендинг для продажи самокатов
Спасибо за работу. Крутой дизайн. Все выполнено корректно. Работа сдана раньше установленных сроков ,за что отдельная благодарность.
Спасибо большое ,с вами было приятно работаю )
Ответный отзыв
Баннеры
2 отзыва
$10/час
от $10от 3 дней
#208
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $100от 8 дней
#2847