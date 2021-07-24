Работай легко и просто )

Здравствуй , меня зовут Екатерина , мне 25 лет .

Я новичок на сайте ,однако НЕ НОВИЧОК В ДИЗАЙНЕ

Уже больше года работаю в сфере UI/UX Дизайна

Нравится создавать креативные и уникальные проекты.

Создаю дизайн от Landing page до Многостраничного сайта.

Создаю конверсионные сайт.

Для постоянных клиентов хорошие скидки.

Необходима консультация ? Пишите в телеграмм или на почту.

Тelegram: https://t.me/katerinaTotok

Mail: [email protected]

Портфолио на Behance https://www.behance.net/katerinatob7d8

Мои специализации:

- Веб-дизайн

-Создаю любые виды сайтов (Landing page, интернет магазин, сайт-блог, сайт-визитка т.д.)

-Прототипирование

-Баннера/ баннера в Соц. сетях

-Визитки

Контактные данные:

Тelegram: https://t.me/katerinaTotok

Mail: [email protected]