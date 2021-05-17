Нужен дизайн макет 1 лендинг - на 5-6 экранов, оформлен с учетом современных тенденций
Создать сайт
Здравствуйте.
Дайте Ваше предложение по Созданию сайта под направление для компании.
Дизайн нравится вот у этих ребят: "Насосные станции ПНК"
1. Приоритет с опытом в данной сфере.
2. Текст с услугами (и ТЗ) напишу после выбора исполнителя.
3. сможете оформить анимированные как у них?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов62 заявкиЗакрыт4 года назад
- $690
нужно разработать дизайн интернет-магазина. Подробное ТЗ и пожелания обсудили.Завершен4 года назад
- $200
Сайт состоит из следующих частей: 1. “Шапка” (хедер). В данном блоке необходимо расположить логотип колледжа и полное наименование образовательного учреждения; 2. ...Завершен4 года назад
Ленднинг - 1 страница с одним скроллом вниз. Исполнитель должен быть в курсе последних трендов в дизайне, material design и т.д.Завершен4 года назад
Срочно нужно создать веб-дизайн для лендинга Прикрепляйте портфолио - если понравится, свяжемся с вами Сроки до 18.05Завершен4 года назад
- $27
1) Нужно добавить вместо этого мокапа, мокап ноутбука с листающими кейсами (макеты сайтов главные экраны) joxi.ru/LmG6beBilVREMr. Кейсы предоставлю. 2) Выполнить редизайн блока joxi.ru/E2pP61yCGWBL92. (сыро выглядит) Сам сайт dmitry-agency.ru/ ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт4 года назад