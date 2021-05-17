Создать сайт

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Закрыт29 заявок676 просмотров

Здравствуйте.

Дайте Ваше предложение по Созданию сайта под направление для компании.

Дизайн нравится вот у этих ребят: "Насосные станции ПНК"

1. Приоритет с опытом в данной сфере.

2. Текст с услугами (и ТЗ) напишу после выбора исполнителя.

3. сможете оформить анимированные как у них?

4 года назад
iivanesss
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